Angriff auf ahnungslosen Mann verhindert: Fünf Festnahmen

Wetzlar (dpa/lhe) - Mit der Festnahme von fünf Jugendlichen hat die Polizei einen Angriff auf einen Mann in Wetzlar verhindert. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, plante die Gruppe am Samstag den ahnungslosen Mann in seinem Zuhause zu attackieren. Noch vor dem Angriff konnten die fünf im Alter von 15, 16 und 19 Jahren von Zivilbeamten festgenommen und damit Schlimmeres verhindert werden.