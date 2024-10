Verdächtiger nach tödlichem Angriff in München gefasst

München (dpa) - Keine Woche nach einem tödlichen Angriff auf einen Mann in der Münchner Innenstadt ist der Hauptverdächtige gefasst. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft will sie am späten Vormittag in München über Einzelheiten berichten. Ermittelt werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge.