Angriff auf Lokführer - Zugfahrt nach Vorfall fortgesetzt

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Ein Lokführer ist am Bahnhof in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) angegriffen worden. Laut Bundespolizei wollte der 31-Jährige seinen Zug in Betrieb nehmen, als ihm ein Mann mit dem Ellenbogen gegen den Kopf geschlagen haben soll. Der Lokführer habe daraufhin die Zugtüren verschlossen und die Landespolizei gerufen. Polizeibeamte kontrollierten den 31-jährigen Tatverdächtigen am Bahnhof und übergaben ihn an die Bundespolizei, wie es hieß. Gegen ihn sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet worden. Die Hintergründe der Tat werden ermittelt. Der Lokführer blieb unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte.