Ohne Ticket unterwegs: Mann schlägt Zugbegleiterinnen

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann ohne Ticket hat in Mannheim zwei Zugbegleiterinnen attackiert. Der 25-Jährige war im Flixtrain Stuttgart-Hamburg ohne Fahrschein unterwegs und sollte deshalb des Zuges verwiesen werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Doch er weigerte sich auszusteigen. Am Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld schlug er dann den Frauen - einer 54-Jährigen und einer 41-Jährigen - ins Gesicht. Beide erlitten leichte Verletzungen, mussten aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden.