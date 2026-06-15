Erst Türen blockiert

Mann soll Lokführer an Bahnhof gewürgt und geschlagen haben

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof soll ein Fahrgast einen Lokführer angegriffen haben. Bereits vor dem Übergriff soll der Mann im Zug für Ärger gesorgt haben.

Der Mann attackierte mutmaßlich den Lokführer einer Regionalbahn. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Mann attackierte mutmaßlich den Lokführer einer Regionalbahn. (Symbolbild)

Rheinfelden (dpa/lsw) - Ein Mann soll am Bahnhof von Rheinfelden (Kreis Lörrach) einem Lokführer ins Gesicht geschlagen, diesen gewürgt und über den Bahnsteig geworfen haben. Zuvor soll der mutmaßliche Täter am Bahnhof Wyhlen mehrfach die Türe der Regionalbahn blockiert haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Lokführer habe daraufhin am Endbahnhof Rheinfelden eine Durchsage gemacht, in der er die Türblockade als Grund für die entstandene Verspätung nannte.

Am Bahnhof Rheinfelden sei der bislang unbekannte Mann zunächst ausgestiegen, habe anschließend jedoch wieder einsteigen wollen, um den Lokführer wegen dessen Ansage zur Rede zu stellen. Nach einem Wortgefecht habe ihn der Lokführer dann aus dem Zug drängen wollen, woraufhin es zu dem körperlichen Angriff gekommen sein soll. In dessen Folge ergriff der mutmaßliche Schläger die Flucht. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

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