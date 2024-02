Angriff auf Rettungssanitäter bei Karneval

Freiensteinau (dpa/lhe) - Während einer Karnevalsveranstaltung in Freiensteinau (Vogelsbergkreis) soll ein Mann einem Rettungssanitäter ins Gesicht geschlagen haben. Der offenbar alkoholisierte Mann soll am Sonntag bei einem Fest aus bisher ungeklärten Gründen gestürzt sein und sich dabei Verletzungen zugezogen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Während Rettungssanitäter ihm helfen wollten, soll der 29-Jährige sie beleidigt haben, bevor er zum Schlag ausholte. Der getroffene Rettungssanitäter wurde leicht verletzt. Auch die danach hinzugezogene Polizei soll der Mann immer wieder beleidigt haben. Der 29-Jährige wurde zur Versorgung in eine Klinik gebracht und wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen angezeigt.