Pforzheim (dpa/lsw) - Nach einer nächtlichen Attacke auf zwei Männer mit einer Glasflasche ist gegen einen 24-jährigen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags erlassen worden. Der Mann soll Angaben der Polizei zufolge einen 29-Jährigen in Pforzheim mit der Flasche auf den Kopf geschlagen und danach das schon am Boden liegende Opfer mit Tritten auf Kopf und Oberkörper verletzt haben.