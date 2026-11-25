Angriff mit Glasflasche und Tritten - Haftbefehl
Kurz vor Mitternacht werden zwei Männer mit einer Glasflasche angegriffen. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.
Pforzheim (dpa/lsw) - Nach einer nächtlichen Attacke auf zwei Männer mit einer Glasflasche ist gegen einen 24-jährigen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags erlassen worden. Der Mann soll Angaben der Polizei zufolge einen 29-Jährigen in Pforzheim mit der Flasche auf den Kopf geschlagen und danach das schon am Boden liegende Opfer mit Tritten auf Kopf und Oberkörper verletzt haben.
Danach soll er versucht haben, mit der abgebrochen Flasche einen 31-Jährigen am Kopf zu treffen. Beide Männer wurden leicht verletzt und der Verdächtige nach dem Angriff vom 17. November festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.