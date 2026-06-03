Kriminalität

Nach brutalem Raubüberfall auch dritte Verdächtige in Haft

Ein Mann verabredet sich übers Internet mit einer Frau – und wird in seiner eigenen Wohnung überfallen. Nun sitzt das komplette verdächtige Trio im Gefängnis.

Alle drei Tatverdächtigen sitzen nun in U-Haft. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Alle drei Tatverdächtigen sitzen nun in U-Haft. (Symbolbild)

Meßstetten (dpa/lsw) - Nach einem Raubüberfall auf einen 44-Jährigen in Meßstetten (Zollernalbkreis) sitzt nun auch eine dritte Verdächtige in Untersuchungshaft. Die 32-Jährige soll zusammen mit zwei Männern im Alter von 41 und 47 Jahren an einem Überfall auf den 44-Jährigen beteiligt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. 

Der 44-Jährige hatte sich früheren Angaben der Ermittler zufolge über ein Internetportal mit der 32-Jährigen verabredet. Kurz darauf seien am Freitag die zwei Männer in seine Wohnung gekommen, hätten auf ihn eingeschlagen und verletzt sowie mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Anschließend sei das Trio geflüchtet. Der 44-Jährige rief die Polizei und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. 

Die Beamten fanden die Tatverdächtigen später in der Wohnung der Frau. Sie sitzen bereits seit Freitag in Untersuchungshaft. Die Frau wurde zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt, nun aber doch noch verhaftet. Gründe hierfür wurden nicht mitgeteilt. Gegen das Trio wird wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes sowie der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

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