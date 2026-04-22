Opfer im Schlaf überrascht

Vier Verdächtige nach brutalem Raub mit Verletztem in U-Haft

Monatelang dauern die Ermittlungen – dann schlagen die Fahnder gleichzeitig in mehreren Städten zu. Hinter einem brutalen Überfall steckt wohl mehr als nur ein spontanes Verbrechen.

Eine der Verdächtigen kannte das Opfer ersten Erkenntnissen zufolge. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Eine der Verdächtigen kannte das Opfer ersten Erkenntnissen zufolge. (Symbolbild)

Weingarten (dpa/lsw) - Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen 63-Jährigen Anfang Januar in Weingarten (Kreis Ravensburg) sitzen vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Das Quartett soll nachts gewaltsam in die Wohnung des Opfers in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen sein, es im Schlaf überrascht und erheblich verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend seien die zunächst Unbekannten mit mehreren Hundert Euro Bargeld und mobilen Geräten geflüchtet.

Eine der Verdächtigen kannte das Opfer flüchtig

Nach monatelangen Ermittlungen nahm die Polizei vergangene Woche eine 35 Jahre alte Bekannte des Opfers sowie drei Männer im Alter von 30 bis 47 Jahren fest. Die Verdächtigen sollen angenommen haben, dass der 63-Jährige über größere Bargeldsummen verfügte.

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Bei gleichzeitigen Durchsuchungen in der Region, unter anderem in Konstanz, Ulm und Weingarten, stellten die Ermittler laut Mitteilung Beweismittel sicher. In der Wohnung eines Verdächtigen fanden sie zudem über ein Kilogramm Marihuana und mehrere Tausend Euro Bargeld. Ein Haftrichter setzte die Haftbefehle gegen die vier in Vollzug, die Verdächtigen kamen in unterschiedliche Gefängnisse. Die Ermittlungen dauern an.

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