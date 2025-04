Hessische Fahnder heben mehrere Rauschgiftbunker aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ermittler von Polizei und Zoll haben in Hessen vier Rauschgiftbunker mit mehreren hundert Kilo Drogen ausgehoben. Bei Durchsuchungen diese Woche in Frankfurt sowie in den Landkreisen Groß-Gerau, Main-Kinzig und Rheingau-Taunus wurden unter anderem rund 350 Kilogramm Marihuana und mehr als 200 Kilogramm Amphetamin entdeckt. Das teilten das Zollfahndungsamt Frankfurt und das Landeskriminalamt in Wiesbaden mit.