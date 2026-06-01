Polizei schnappt Trio nach brutalem Raubüberfall

Meßstetten (dpa/lsw) - Nach einem gewalttätigen Raubüberfall in Meßstetten (Zollernalbkreis) ist es der Polizei gelungen, drei Tatverdächtige festzunehmen. Das Trio wird verdächtigt, am Freitag einen 44-jährigen Mann bei sich zu Hause überfallen und leicht verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Der 44-Jährige hatte sich den Angaben zufolge über ein Internetportal mit einer 32-jährigen Frau verabredet. Kurz darauf seien zwei weitere Männer in seine Wohnung gekommen. Diese hätten mit mitgebrachten Gegenständen auf ihn eingeschlagen und mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Anschließend flüchtete das Trio. Der leicht verletzte Mann verständigte daraufhin die Polizei und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Im Laufe des Tages gelang es der Polizei, die 32-Jährige zu identifizieren. In deren Wohnung konnten auch die beiden mutmaßlich beteiligten Männer angetroffen werden. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 41 und 47 Jahren befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Frau wurde nach der Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Gründe hierfür wurden nicht mitgeteilt. Gegen das Trio wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes sowie der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.