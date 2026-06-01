Zwei Männer in Haft

Polizei schnappt Trio nach brutalem Raubüberfall

Ein Mann verabredet sich übers Internet mit einer Frau – und wird in seiner eigenen Wohnung überfallen. Der Polizei gelingt es, die mutmaßlichen Täter aufzuspüren.

Die Polizei gelang es, die drei Tatverdächtigen zu schnappen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei gelang es, die drei Tatverdächtigen zu schnappen. (Symbolbild)

Meßstetten (dpa/lsw) - Nach einem gewalttätigen Raubüberfall in Meßstetten (Zollernalbkreis) ist es der Polizei gelungen, drei Tatverdächtige festzunehmen. Das Trio wird verdächtigt, am Freitag einen 44-jährigen Mann bei sich zu Hause überfallen und leicht verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. 

Der 44-Jährige hatte sich den Angaben zufolge über ein Internetportal mit einer 32-jährigen Frau verabredet. Kurz darauf seien zwei weitere Männer in seine Wohnung gekommen. Diese hätten mit mitgebrachten Gegenständen auf ihn eingeschlagen und mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Anschließend flüchtete das Trio. Der leicht verletzte Mann verständigte daraufhin die Polizei und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Im Laufe des Tages gelang es der Polizei, die 32-Jährige zu identifizieren. In deren Wohnung konnten auch die beiden mutmaßlich beteiligten Männer angetroffen werden. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 41 und 47 Jahren befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Frau wurde nach der Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Gründe hierfür wurden nicht mitgeteilt. Gegen das Trio wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes sowie der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vier Verdächtige nach brutalem Raub mit Verletztem in U-Haft
Opfer im Schlaf überrascht

Vier Verdächtige nach brutalem Raub mit Verletztem in U-Haft

Monatelang dauern die Ermittlungen – dann schlagen die Fahnder gleichzeitig in mehreren Städten zu. Hinter einem brutalen Überfall steckt wohl mehr als nur ein spontanes Verbrechen.

22.04.2026

Polizei schnappt Trickbetrüger-Trio
Hilflosigkeit vorgetäuscht

Polizei schnappt Trickbetrüger-Trio

Mit einer raffinierten Masche zockt ein Trio am Bahnhof eine junge Frau ab. Die Polizei kommt den Betrügern jedoch auf die Spur. Wie lief der Trick ab?

22.04.2026

Monate nach Tat: Polizei schnappt mutmaßliche Räuber
Durch DNA-Abgleich

Monate nach Tat: Polizei schnappt mutmaßliche Räuber

Mit Pistolen überfallen zwei Männer einen Einkaufsmarkt. Nun ist die Polizei den mutmaßlichen Tätern auf die Spur gekommen. Sind die Männer noch für weitere Taten verantwortlich?

02.03.2026

Zwei Männer mit Machete überfallen Spielhalle
Kriminalität

Zwei Männer mit Machete überfallen Spielhalle

Mit einer Machete und einem pistolenähnlichen Gegenstand bedrohen zwei Männer eine Spielhallen-Mitarbeiterin. Nach dem Überfall flüchten sie.

24.12.2025

Raubüberfall auf Frankfurter Ehepaar - Prozess begonnen
Angeklagte vor Gericht

Raubüberfall auf Frankfurter Ehepaar - Prozess begonnen

Aus einem Tresor werden Geld und Gegenstände im Wert von mehr als 239.000 Euro gestohlen. Eine Reinigungskraft und ein Mann müssen sich nun vor dem Landgericht verantworten.

24.06.2025