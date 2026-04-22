Polizei schnappt Trickbetrüger-Trio

Die Geschädigte wurde demnach mutmaßlich von dem 19-jährigen Tatverdächtigen auf Englisch angesprochen und um Bargeld für ein Zugticket gebeten. Dabei habe der Beschuldigte mit seinem Handy eine Echtzeitüberweisung an die junge Frau vorgetäuscht, woraufhin sie ihm einen dreistelligen Betrag ausgehändigt habe. Kurz darauf habe die 18-Jährige den Schwindel jedoch bemerkt und Anzeige erstattet.

Durch Auswertung der Videoaufnahmen gelang es Beamten, den 19-jährigen Tatverdächtigen noch im Bahnhof festzunehmen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der Beschuldigte zusammen mit zwei weiteren Männern gehandelt haben. Ein 29-Jähriger konnte ebenfalls noch im Bahnhof wiedererkannt und festgenommen werden.



Während der Haftvorführung der beiden Männer am Montag vor dem Amtsgericht erkannten die Polizisten schließlich den dritten Verdächtigen wieder. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Beamten, auch ihn vorläufig festzunehmen.



Die drei Beschuldigten müssen sich nun wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verantworten. Die Bundespolizei sucht nach weiteren Opfern der Bande.



Die Betrugsmasche wird nach Angaben der Bundespolizei «Stranded Traveller Scam» («Hilfloser-Reisender-Betrug») genannt. Oftmals in englischer Sprache täuschen die Trickbetrüger dabei eine hilflose Situation vor, um andere Reisende um Bargeld zu bitten. Dabei geben sie an, dass sie das benötigte Bargeld sofort und in Echtzeit zurücküberweisen können. Die Rücküberweisung bleibt jedoch aus.