Angriff von hinten - Mann wegen versuchten Mordes in U-Haft

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein 18-Jähriger sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft, weil er in Pforzheim einen anderen Mann angegriffen haben soll. Der Tatverdächtige soll den 44-Jährigen am Montag vor seiner Wohnungstür von hinten mit einem Gegenstand am Oberkörper und am Kopf verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Tat floh der Angreifer. Später wurde der 18-jährige Verdächtige von den Beamten gefunden und festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Dienstag einen entsprechenden Haftbefehl.