Angriff von hinten - Mann wegen versuchten Mordes in U-Haft
Ein 18-Jähriger soll einen Bekannten angegriffen und verletzt haben. Was die Staatsanwaltschaft dem Verdächtigen vorwirft.
Pforzheim (dpa/lsw) - Ein 18-Jähriger sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft, weil er in Pforzheim einen anderen Mann angegriffen haben soll. Der Tatverdächtige soll den 44-Jährigen am Montag vor seiner Wohnungstür von hinten mit einem Gegenstand am Oberkörper und am Kopf verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.
Nach der Tat floh der Angreifer. Später wurde der 18-jährige Verdächtige von den Beamten gefunden und festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Dienstag einen entsprechenden Haftbefehl.
Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Männer gekannt haben. Sie seien aber nicht verwandt, so eine Polizeisprecherin. Wie schwer der 44-Jährige bei dem Angriff verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Zur Tatwaffe wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründe keine Details bekanntgeben.