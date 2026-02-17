Kriminalität

Angriff von hinten - Mann wegen versuchten Mordes in U-Haft

Ein 18-Jähriger soll einen Bekannten angegriffen und verletzt haben. Was die Staatsanwaltschaft dem Verdächtigen vorwirft.

Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein 18-Jähriger sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft, weil er in Pforzheim einen anderen Mann angegriffen haben soll. Der Tatverdächtige soll den 44-Jährigen am Montag vor seiner Wohnungstür von hinten mit einem Gegenstand am Oberkörper und am Kopf verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach der Tat floh der Angreifer. Später wurde der 18-jährige Verdächtige von den Beamten gefunden und festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Dienstag einen entsprechenden Haftbefehl. 

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Männer gekannt haben. Sie seien aber nicht verwandt, so eine Polizeisprecherin. Wie schwer der 44-Jährige bei dem Angriff verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Zur Tatwaffe wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründe keine Details bekanntgeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
36-Jähriger nach Angriff in Pforzheim in U-Haft
Fluchtgefahr

36-Jähriger nach Angriff in Pforzheim in U-Haft

Nach einer Auseinandersetzung in Pforzheim sitzt ein 36-Jähriger wegen versuchten Mordes in U-Haft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen weiter.

23.01.2026

Tritte, Schläge und ein Hammerangriff: Verdächtige in U-Haft
Kriminalität

Tritte, Schläge und ein Hammerangriff: Verdächtige in U-Haft

Sie werden des versuchten Mordes verdächtigt - so zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Jetzt sitzen drei Männer in Untersuchungshaft.

08.09.2025

Mann verletzt Bekannten im Streit mit Messer - Haftbefehl
Kriminalität

Mann verletzt Bekannten im Streit mit Messer - Haftbefehl

Zwischen zwei Männern kommt es zum Streit. Einer der beiden flieht danach vom Tatort. Kurze Zeit später geht der gesuchte Verdächtige selbst zur Polizei.

13.08.2025

Mannheim: 27-Jähriger wegen versuchten Mordes in psychiatrischer Klinik
Angriff im Lindenhof

Mannheim: 27-Jähriger wegen versuchten Mordes in psychiatrischer Klinik

Ein 27-Jähriger hat am Montag seine Mutter im Mannheimer Stadtteil Lindenhof angegriffen. Jetzt wurde er dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt.

25.03.2025

Angriff auf Polizeiauto - Fahndung wegen versuchten Mordes
Frankfurt

Angriff auf Polizeiauto - Fahndung wegen versuchten Mordes

Ein Mann soll in der Silvesternacht einen Polizeiwagen unter anderem mit einem E-Scooter beworfen haben. Nun wird nach ihm gefahndet - es geht um den Verdacht des versuchten Mordes.

27.01.2025