Justiz

Anklage nach Missbrauch von Sechsjähriger aus Rulantica-Bad

Ein junges Mädchen wird im Sommer aus einem Erlebnisbad mitgenommen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben.

Das Mädchen war insgesamt rund zwei Stunden verschwunden. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Das Mädchen war insgesamt rund zwei Stunden verschwunden. (Archivbild)

Freiburg im Breisgau (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der vergangenen August ein sechsjähriges Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica in Rust mitgenommen haben soll. Dem 31-jährigen Rumänen wird unter anderem sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann das Mädchen am Abend des 9. August aus dem Innenbereich des Erlebnisbads gelockt und in ein angrenzendes Maisfeld geführt haben. Die Sechsjährige habe lediglich ihre Badekleidung getragen. Dort angekommen soll der Mann Rauschmittel konsumiert und das Mädchen dazu aufgefordert haben, es ihm gleichzutun. Sie habe die Drogen jedoch zu Boden fallen lassen. Anschließend sei es zum sexuellen Missbrauch gekommen.

Schließlich habe der Mann das Kind in ein Gebüsch an der angrenzenden Straße geworfen und sei gegangen. Die Sechsjährige sei danach selbstständig bis nach Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) gelaufen, wo ein Kraftfahrer rund zwei Stunden nach Verschwinden des Mädchens die Polizei verständigt habe.

Der Tatverdächtige war rund eine Woche nach der Tat in Rumänien festgenommen und wenige Tage später nach Deutschland ausgeliefert worden. Das Landgericht Freiburg entscheidet nun über eine Eröffnung des Hauptverfahrens.

