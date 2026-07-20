Anschlag auf Auto von Marburger AfD-Politiker
Unbekannte beschädigen das Auto eines Kommunalpolitikers mit Buttersäure und Farbe. Die Polizei ermittelt, die Partei setzt eine Belohnung für Hinweise aus.
Marburg (dpa/lhe) - Auf das Auto eines Marburger AfD-Politikers ist nach Angaben der Partei ein Anschlag verübt worden. Dabei seien fünf Scheiben eingeschlagen, zwei Reifen zerstochen, die Frontscheibe und -haube mit einem blauen Farbstoff besprüht und der Innenraum mit Buttersäure beschädigt worden, berichtete die AfD Hessen. Die Polizei bestätigte den Vorfall. «Der Sachverhalt ist bekannt und wir ermitteln», teilte eine Polizeisprecherin mit.
10.000 Euro Belohnung für Hinweise
Der Anschlag wurde den Angaben zufolge in der Nacht von Freitag auf Samstag verübt. Der Marburger Kommunalpolitiker beziffere den Schaden auf 12.000 bis 15.000 Euro, erklärte die hessische AfD. Das Parteimitglied sei schon mehrfach Opfer von Anschlägen auf sein Haus und Auto gewesen. Die AfD verurteilte die Tat und lobte 10.000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.
Politische Gewalt dürfe nie ein Mittel der Auseinandersetzung sein, sagte der Co-Landessprecher der AfD Hessen, Robert Lambrou. «Mit solchen Angriffen wird die Demokratie mit Füßen getreten und diejenigen, die solche Anschläge auf uns verüben, werden das Gegenteil von dem erreichen, was sie wollen.»