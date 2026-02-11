Parteien

Mutmaßlich Buttersäure vor AfD-Wahlkampf verteilt

Die AfD plant eine Wahlkampfveranstaltung in einem Bürgerhaus in Freiburg. Doch im Vorfeld stinkt es dort gewaltig. Wovon die Polizei ausgeht.

Feuerwehrleute haben ein Freiburger Bürgerhaus nach einem mutmaßlichen Buttersäure-Anschlag gesäubert. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Freiburg (dpa/lsw) - Unbekannte haben vor einer Wahlkampfveranstaltung der AfD übelriechende Substanzen in einem Freiburger Bürgerhaus verteilt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Buttersäure handelte, wie eine Sprecherin sagte. Die AfD-Veranstaltung soll am Abend aber wie geplant dort stattfinden. Ein gesundheitliches Risiko bestehe nicht, teilte die Stadt Freiburg mit. Die Feuerwehr hat das Bürgerhaus gesäubert. Für den Nachmittag ist auch eine Gegenkundgebung zu der Veranstaltung der AfD angemeldet. Die Stadt erwartet eine vierstellige Zahl von Demonstrationsteilnehmern.

Buttersäure ist eine farblose Flüssigkeit, die für ihren unangenehmen, extrem beißenden Geruch bekannt ist. Oft wird er mit Erbrochenem oder Fäulnis verglichen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

