Sitzblockaden und Störaktionen

Zwischenfälle bei Demo gegen AfD-Wahlkampfveranstaltung

Vor einer Veranstaltung der AfD im Freiburger Stadtteil Zähringen kommt es zu Zwischenfällen. Vermummte Störer sind mit Schlagwerkzeugen bewaffnet. Die Polizei setzt Pfefferspray ein.

Die Beamten setzten Pfefferspray ein. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Beamten setzten Pfefferspray ein. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Bei einer Demo gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Freiburg hat es Sitzblockaden und Störaktionen gegeben. So sollen etwa 100 vermummte und mit Schlagwerkzeugen bewaffnete Personen versucht haben, eine Absperrung der Polizei zu durchbrechen, wie die Beamten am Abend mitteilten. Es sei Pfefferspray gegen die Störer eingesetzt worden. Im weiteren Verlauf habe es zudem vereinzelte Sitzblockaden vermummter Personen gegeben. 

Die Kundgebung auf dem Europaplatz war zunächst ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Den Angaben zufolge setzte sich der Aufzug mit etwa 1.800 Teilnehmenden gegen 17.00 Uhr in Bewegung. Die Wahlkampfveranstaltung konnte schließlich gegen 20.15 Uhr beginnen.

Zuvor hatten Unbekannte bereits eine übelriechende Substanz in einem Freiburger Bürgerhaus verteilt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Buttersäure handelte, wie eine Sprecherin sagte.

