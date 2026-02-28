Frankfurter Innenstadt

Applaus für US-Intervention bei Iran-Demo in Frankfurt

Nach den Angriffen auf den Iran versammeln sich zahlreiche Menschen in Frankfurt. Eine Rednerin dankt den USA für ihre Intervention.

Mehr als 1.000 Menschen beteiligten sich an einer Kundgebung und Demonstration in Frankfurt. Foto: Andreas Arnold/dpa
Mehr als 1.000 Menschen beteiligten sich an einer Kundgebung und Demonstration in Frankfurt.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran haben in Frankfurt rund 2.000 Menschen demonstriert. Sie versammelten sich zunächst zu einer Kundgebung auf dem Goetheplatz in der Innenstadt und begannen dann einen Demozug zum Römerberg. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zunächst auf rund 1.300, später auf rund 2.000. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Motto der bereits vor den Angriffen geplanten Demonstration war «Freiheit und Demokratie im Iran». Zu den Angriffen gab es Zustimmung. Eine Rednerin bedankte sich unter dem Applaus der Zuhörer und Zuhörerinnen während der Kundgebung für die Intervention der USA. 

Hoffnung auf Sohn des gestürzten Schahs

Zu sehen waren zahlreiche Plakate und Fahnen mit dem Porträt von Reza Pahlavi, dem Sohn des 1979 gestürzten Schahs, der im Exil lebt und inzwischen zu einer wichtigen Oppositionsfigur geworden ist. Ein Teilnehmer sagte, Pahlavi sei der richtige Mann für den Übergang, um die Demokratie im Iran zu etablieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Angriff auf Iran: Demo vor US-Konsulat in Frankfurt
Nahost-Konflikt

Nach Angriff auf Iran: Demo vor US-Konsulat in Frankfurt

«Erst Gaza, jetzt Iran – Stoppt den Flächenbrand» lautet das Motto einer Kundgebung, die am Dienstag vor dem US-Generalkonsulat in Frankfurt stattfindet.

24.06.2025

USA zu Iran-Angriff: 14 bunkerbrechende Bomben eingesetzt

22.06.2025

USA warnen Iran: Können Israel bei Angriff nicht mäßigen
Nahost-Konflikt

USA warnen Iran: Können Israel bei Angriff nicht mäßigen

Zwischen Washington und Teheran herrscht eigentlich Funkstille. Nun haben die USA eine seltene Warnung gegeben: Sollte der Iran wieder Israel angreifen, kann Washington den Verbündeten kaum stoppen.

03.11.2024

Hessen verurteilt iranischen Angriff auf Israel
Antisemitismus

Hessen verurteilt iranischen Angriff auf Israel

Regierungschef Rhein spricht von einem schändlichen Angriff. Der Antisemitismusbeauftragte Becker fordert die Schließung der diplomatischen Vertretungen des Irans in Deutschland.

14.04.2024

Demonstrationen

Kurdisches Neujahrsfest - zentrale Kundgebung in Frankfurt

Sie feiern das kurdische Neujahrsfest, aber auch den Freiheitskampf der Kurden und anderer Völker im Mittleren Osten: In Frankfurt sind rund 30.000 Menschen zur zentralen Newroz-Kundgebung in Deutschland gekommen. Bunte Festkleider gab es ebenso wie politische Slogans.

25.03.2023