Applaus für US-Intervention bei Iran-Demo in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran haben in Frankfurt rund 2.000 Menschen demonstriert. Sie versammelten sich zunächst zu einer Kundgebung auf dem Goetheplatz in der Innenstadt und begannen dann einen Demozug zum Römerberg. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zunächst auf rund 1.300, später auf rund 2.000.

Motto der bereits vor den Angriffen geplanten Demonstration war «Freiheit und Demokratie im Iran». Zu den Angriffen gab es Zustimmung. Eine Rednerin bedankte sich unter dem Applaus der Zuhörer und Zuhörerinnen während der Kundgebung für die Intervention der USA.

Hoffnung auf Sohn des gestürzten Schahs