Wetter

April-Wetter im Südwesten - Wann es wo schön wird

Der April macht in den nächsten Tagen seinem Namen alle Ehre: Das Wetter wird nach sonnigen Tagen eher wechselhaft. Wann und wo gibt es Chancen auf Sonne?

Die Sonne zeigt sich im Südwesten in den kommenden Tagen eher selten, erst am Dienstag stehen die Chancen wieder ganz gut. Foto: Thomas Warnack/dpa
Die Sonne zeigt sich im Südwesten in den kommenden Tagen eher selten, erst am Dienstag stehen die Chancen wieder ganz gut.

Stuttgart (dpa/lsw) - Kalt und warm, nass und trocken: Nach frühsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein in den vergangenen Tagen müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg zum Start in die neue Woche auf feinstes Aprilwetter einstellen. Der Sonntag startet nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit vielen Wolken, von Westen her kommt Regen auf, im Osten des Bundeslandes sind auch Gewitter möglich.

Auch wird es wieder kühler: Die Temperaturen steigen laut Wetterdienst nicht über 13 Grad. 

Am Montag soll es dann laut DWD wieder etwas wärmer werden, im Raum Stuttgart sind dann 14 Grad, im Norden des Landes sogar 16 Grad drin. Während im Westen viele Wolken und auch immer wieder Regen angesagt sind, bleibt es im Osten zunächst weitgehend trocken. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Freundlicher wird das Wetter dann am Dienstag. Der Prognose zufolge startet der Tag noch wolkig und im Süden auch mit einigen Schauern. Im Laufe des Tages sollen sich die Wolken dann aber von Norden her auflösen und der Regen abziehen. Im Bergland klettert das Thermometer auf 8 Grad, in der Kurpfalz bis auf 16 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Launisches Aprilwetter mit Sonne, Regen und Wind
Wetteraussichten

Launisches Aprilwetter mit Sonne, Regen und Wind

T-Shirt und Regenschirm sind am Wochenende angesagt. Dem sonnigen Samstag folgt ein grauer Sonntag.

10.04.2026

Temperatursturz erwartet – wann das Aprilwetter zurückkehrt
Wetterbericht

Temperatursturz erwartet – wann das Aprilwetter zurückkehrt

Nach sonnigen Tagen kündigt der Wetterdienst einen spürbaren Wetterumschwung im Südwesten an. Zuvor werden aber noch einmal mehr als 20 Grad erreicht.

09.04.2026

Morgens Nebel, später Sonne – Wetter bleibt wechselhaft
Wetter

Morgens Nebel, später Sonne – Wetter bleibt wechselhaft

Glätte am Morgen, milde Sonne am Nachmittag: Der DWD gibt einen Ausblick auf die kommenden Tage in Baden-Württemberg.

17.12.2025

Wetter nach Ostern mild und wechselhaft
Vorhersage

Wetter nach Ostern mild und wechselhaft

Niederschläge und Nebel, Sonne und stürmische Böen. Das launische Osterwetter dauert in den nächsten Tagen noch an.

21.04.2025

Sonne, Wolken und Schauer wechseln sich Ostermontag ab
Aprilwetter

Sonne, Wolken und Schauer wechseln sich Ostermontag ab

Ostern 2025 hält so einige Wetterüberraschungen bereit. Schauer und Gewitter sind auch am Montag möglich, vor allem im Westen Deutschlands und am Alpenrand.

20.04.2025