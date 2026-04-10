Wetteraussichten

Launisches Aprilwetter mit Sonne, Regen und Wind

T-Shirt und Regenschirm sind am Wochenende angesagt. Dem sonnigen Samstag folgt ein grauer Sonntag.

Beim Sonntagsspaziergang sollte je nach Region ein Regenschirm mitgenommen werden. (Archivfoto) Foto: Martin Gerten/dpa
Beim Sonntagsspaziergang sollte je nach Region ein Regenschirm mitgenommen werden. (Archivfoto)

Offenbach (dpa) - Sonnenschein und Regen, 20 Grad und nächtlicher Frost, dazu Wind und Saharastaub: Der April macht in den nächsten Tagen nicht nur sprichwörtlich, was er will. Zu Beginn des Wochenendes zeigt er sich jedoch zunächst von seiner freundlichen Seite, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

So können am Samstag am Oberrhein die Temperaturen bis auf 24 Grad steigen. Ansonsten liegen die Höchstwerte laut DWD verbreitet zwischen 16 und 22 Grad, allerdings kann eine Ladung Saharastaub den blauen Himmel eintrüben. Nur im Nordosten bleibt es demnach mit 9 bis 15 Grad kühler, dazu kommt dort ein straffer Ost- bis Südostwind. In der Nacht breitet sich vom Westen bis zur Mitte Regen aus, örtlich kann es in Bodennähe Frost geben. 

Grauer Sonntag

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Der Sonntag zeigt sich im Vergleich zum Vortag deutlich weniger freundlich. Viele Wolken ziehen den Angaben nach am Himmel, gebietsweise regnet es, die Temperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad. Nur im Nordosten und -westen gibt es im Tagesverlauf Auflockerungen. 

Auch die neue Woche startet unbeständig. Dabei bleibt es dem DWD zufolge im Westen kühler als im Osten. Mit 18 Grad wird es in der Lausitz und an der unteren Donau am wärmsten, ansonsten bleibt es verbreitet bei Werten zwischen 10 und 15 Grad.

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