Meist grauer Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche in Hessen startet meist trocken, aber mit vielen Wolken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet erst am Nachmittag von Westen nach Osten ziehend leichten Regen. Im Süden Hessens bleibt es dagegen ganztägig trocken. Dazu bleibt es mit 10 bis 14 Grad mild, in Hochlagen sind 7 bis 11 Grad möglich. In der Nacht regnet es dann gebietsweise öfter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 3 Grad.