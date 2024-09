Arbeit mit Konfirmanden im Wandel

Darmstadt (dpa) - Die Arbeit mit Konfirmanden ist in der evangelischen Kirche seit Jahren im Wandel. Es gebe nicht mehr grundsätzlich einfach wöchentlichen Unterricht, sondern gemeindeübergreifende Kurssysteme, Konfirmandenarbeit beim Pilgern oder zweiwöchige Reisen, sagte Katja Simon vom religionspädagogischen Institut der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). Es brauche moderne Pädagogik. «Moderne Pädagogik ist anspruchsvoller als jemand, der vorne steht und sagt: "Jetzt lesen wir in der Bibel."»