Arbeiter durch 450 Grad heißes Zink verletzt

Oberndorf (dpa/lsw) - Drei Arbeiter sind in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) durch umher spritzendes heißes Zink teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es in einem Betrieb für Oberflächentechnik am Morgen beim Galvanisierungsprozess eine explosionsartige Verdampfung gegeben. Dadurch löste sich ein Bauteil und stürzte in ein etwa 450 Grad heißes Zinkbad.