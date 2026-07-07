Arbeiter durch 450 Grad heißes Zink verletzt
In einer Firma in Oberndorf stürzt ein Anlagenteil in ein heißes Zinkbad. Das Zink spritzt heraus - mit fatalen Folgen.
Oberndorf (dpa/lsw) - Drei Arbeiter sind in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) durch umher spritzendes heißes Zink teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es in einem Betrieb für Oberflächentechnik am Morgen beim Galvanisierungsprozess eine explosionsartige Verdampfung gegeben. Dadurch löste sich ein Bauteil und stürzte in ein etwa 450 Grad heißes Zinkbad.
Das Zink spritzte heraus und verletzte die Männer. Zwei von ihnen kamen per Rettungshubschrauber in Spezialkliniken, der dritte in ein örtliches Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, wie es zu der Verdampfung kam - das war nach Angaben eines Sprechers zunächst unklar.