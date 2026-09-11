Arbeitsunfall

Arbeiter gerät in Siebanlage und wird schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Basaltwerk in Homberg zieht sich ein Arbeiter schwere Verletzungen zu. Laut Polizei ist sein Zustand kritisch.

Ein Arbeiter gerät in eine Siebanlage und wird schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Arbeiter gerät in eine Siebanlage und wird schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Homberg (dpa/lhe) - Ein Arbeiter ist in Homberg mit seinem Arm in eine laufende Siebanlage geraten und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus nach Kassel gebracht. Sein Gesundheitszustand sei kritisch, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der Homberger Kripo gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Zur Unfallursache werde mit der Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel und der Berufsgenossenschaft ermittelt, hieß es. Die L3224 musste wegen der Landung eines Rettungshubschraubers vorübergehend voll gesperrt werden.

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