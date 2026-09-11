Arbeiter gerät in Siebanlage und wird schwer verletzt

Homberg (dpa/lhe) - Ein Arbeiter ist in Homberg mit seinem Arm in eine laufende Siebanlage geraten und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus nach Kassel gebracht. Sein Gesundheitszustand sei kritisch, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der Homberger Kripo gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Zur Unfallursache werde mit der Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel und der Berufsgenossenschaft ermittelt, hieß es. Die L3224 musste wegen der Landung eines Rettungshubschraubers vorübergehend voll gesperrt werden.