Mönchengladbach

Unfall bei Karnevalsumzug - Zustand der Frau weiter kritisch

Beim Veilchendienstagszug in Mönchengladbach ist eine 23-jährige Ordnerin von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Am Tag danach informiert die Polizei über den aktuellen Stand.

Der schwere Unfall passierte beim Mönchengladbacher Veilchendienstagszug. Foto: Michael Pollert/dpa
Der schwere Unfall passierte beim Mönchengladbacher Veilchendienstagszug.

Mönchengladbach (dpa) - Nach dem schweren Unfall bei einem Karnevalsumzug in Mönchengladbach ist der Gesundheitszustand der schwerstverletzten Ordnerin weiterhin kritisch. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Morgen auf Nachfrage mit. «Die Frau schwebt immer noch in Lebensgefahr. Wir sind froh, dass sie die Nacht überstanden hat», sagte eine Sprecherin.

Die 23-jährige Ordnerin war am Dienstagnachmittag unter einen Linienbus geraten und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern laut Polizei an. Der Bus war Teil des Karnevalsumzugs gewesen, der in Mönchengladbach traditionell am Veilchendienstag stattfindet. Der Karnevalszug wurde nach Polizeiangaben zunächst gestoppt und schließlich in Absprache mit dem Veranstalter auf kürzestem Weg beendet. 

Während die großen Karnevalsumzüge in Köln und Düsseldorf am Rosenmontag stattfinden, feiert Mönchengladbach traditionell einen Tag später. Der Veilchendienstag ist in der Stadt der Höhepunkt der Karnevalstage. Bei dem Umzug säumen nach Angaben des Veranstalters regelmäßig Hunderttausende Zuschauer die Wegstrecke. Im Zug selbst sind etwa 4.000 Mitwirkende.

