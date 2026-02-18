Unfall bei Karnevalsumzug - Zustand der Frau weiter kritisch

Mönchengladbach (dpa) - Nach dem schweren Unfall bei einem Karnevalsumzug in Mönchengladbach ist der Gesundheitszustand der schwerstverletzten Ordnerin weiterhin kritisch. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Morgen auf Nachfrage mit. «Die Frau schwebt immer noch in Lebensgefahr. Wir sind froh, dass sie die Nacht überstanden hat», sagte eine Sprecherin.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die 23-jährige Ordnerin war am Dienstagnachmittag unter einen Linienbus geraten und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern laut Polizei an. Der Bus war Teil des Karnevalsumzugs gewesen, der in Mönchengladbach traditionell am Veilchendienstag stattfindet. Der Karnevalszug wurde nach Polizeiangaben zunächst gestoppt und schließlich in Absprache mit dem Veranstalter auf kürzestem Weg beendet.