Unfälle

Mann stürzt nach Umzug von Wagen – Zustand bessert sich

Nach dem Sturz von einem Fastnachtswagen in Mühlheim geht es dem Verletzten laut Polizei etwas besser. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Nach einem Rosenmontagsumzug ist ein Mann von einem Wagen gestürzt. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Nach einem Rosenmontagsumzug ist ein Mann von einem Wagen gestürzt. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Mühlheim/Main (dpa/lhe) - Nach dem Sturz von einem Umzugswagen in Mühlheim (Kreis Offenbach) hat sich der Gesundheitszustand des lebensgefährlich verletzten Mannes nach Polizeiangaben stabilisiert. Die Polizei ermittle weiter, wie es nach dem Rosenmontagsumzug zu dem Sturz kam, und werde dazu Zeugen befragen, teilte ein Sprecher mit.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall nach Ende des Umzugs, als der Wagen in einem Hinterhof abgestellt werden sollte. Zeugen gaben an, der Mann sei dabei von dem Gefährt gestürzt. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. 

Die Polizei geht von einem Unfall aus, sie ermittelt nun zur genauen Ursache. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Sturz des Mannes liegen den Angaben zufolge nicht vor.

