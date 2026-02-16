Unfälle

Mann nach Sturz von Fastnachtswagen in Lebensgefahr

Ein Mann zieht sich nach einem Rosenmontagsumzug im Kreis Offenbach beim Sturz von einem der Wagen lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in eine Klinik.

Bei einem Rosenmontagsumzug ist ein Mann von einem Wagen gestürzt und so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik fliegen musste. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Bei einem Rosenmontagsumzug ist ein Mann von einem Wagen gestürzt und so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik fliegen musste. (Symbolbild)

Mühlheim/Main (dpa) - Nach dem Rosenmontagsumzug im hessischen Mühlheim am Main ist ein Mann von einem der Umzugswagen gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall nach Ende des Umzugs, als der Wagen in einem Hinterhof abgestellt werden sollte. 

Zeugen gaben an, der Mann sei dabei von dem Gefährt gestürzt. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei geht von einem Unfall aus, sie ermittelt nun zur genauen Ursache. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Sturz des Mannes liegen den Angaben zufolge nicht vor.

