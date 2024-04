Arbeiter hängen in Gondel an Hochhaus fest

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen technischen Problemen einer Arbeitsgondel an einem Frankfurter Hochhaus ist die Höhenrettung der Frankfurter Feuerwehr im Einsatz. Zwei Arbeiter müssten aus der Gondel gerettet werden, da sie im 33. Stock festhänge, teilte die Feuerwehr am Dienstagmittag mit. Die zwei Personen seien unverletzt, sagte ein Sprecher. Die Seile, an denen die Gondel hänge, hätten sich aus den Sicherungsschienen gelöst. Es werde versucht, die Arbeiter über eine Leiter zu retten. «Wir befinden uns im Kontakt mit den Betroffenen, in der Nähe der Gondel befindet sich ein Notausstieg», sagte der Sprecher. Es handelt sich um das Hochhaus «One« im Frankfurter Europaviertel. Die Feuerwehr sei gegen 12.20 Uhr alarmiert worden.