Zwei Menschen aus Fassadengondel an Hochhaus gerettet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Feuerwehr Frankfurt hat am Samstag zwei Menschen aus einer Fassadengondel in etwa 40 Metern Höhe gerettet. Die Gondel befand sich an einem noch im Bau befindlichen Hochhaus in der Innenstadt und ließ sich aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr bewegen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.