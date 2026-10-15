Künstlerisches Multi-Talent

Armin Mueller-Stahl hat beim Zeichnen «Flugmomente»

Schauspieler Armin Mueller-Stahl ist auch in Hollywood bekannt. Weniger bekannt hingegen ist, dass der 95-Jährige auch malt. Was ihn dabei inspiriert - und was ihn aktuell umtreibt.

Armin Mueller-Stahl hat viele künstlerische Talente. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Armin Mueller-Stahl hat viele künstlerische Talente. (Archivbild)

Rüsselsheim (dpa) - Armin Mueller-Stahl, künstlerisches Multitalent, hat beim Zeichnen das Gefühl zu fliegen. «Ja, da sind Flugmomente», sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Als Schauspieler sei man gefangen in den Texten und in der Inszenierung. «Die Zeichnerei gibt mir alle Freiheiten.» 

Seine Kunst sei generell von seiner umfassenden Biografie geprägt. «Ich bin 95 Jahre alt und habe nun alles erlebt, was man leider erleben musste. Und ich durfte dabei auch überleben.» Da sei die Nazi-Zeit gewesen, der Krieg, die Flucht, das Abbrennen unserer Wohnung in Prenzlau. «Das sind alles Dinge, die in einem ruhen - und die habe ich versucht loszuwerden, mit Malen und Zeichnen.»

Mueller-Stahl machte als Schauspieler in der DDR und in der Bundesrepublik Karriere. Er drehte in Hollywood mit Ikonen wie Meryl Streep und Tom Hanks und wurde mit vielen Preisen geehrt. Er ist zudem Schriftsteller und musiziert. In den Opelvillen im hessischen Rüsselsheim ist ab dem 16. Oktober seine Ausstellung «Nacht und Tag auf der Erde» mit über 100 Werken zu sehen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Palisades-Feuer zerstörten sein Haus - und viele Bilder

Gemeinsam mit seiner Frau lebt Mueller-Stahl in Schleswig-Holstein. Sie hatten zudem ein Haus in Pacific Palisades bei Los Angeles, das aber bei den verheerenden Feuern Anfang 2025 abbrannte. Dabei seien zahlreiche seiner Kunstwerke zerstört worden, sagt er. Der Ort habe ihn sehr inspiriert. «Ich gucke auf den Pazifik während des Tages und auf das lichterflirrende Los Angeles während der Nacht. Also, es war unglaublich schön da - ein Jammer.»

Bei seiner Kunst habe er fast immer über das Leben gelernt, sagt Mueller-Stahl. Und manchmal denke er an das angebliche Zitat von Einstein: «Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.» Diese Dummheit begegne ihm leider jetzt mit einer Wiederkehr, sagte er mit Blick auf die AfD und das Erstarken des Antisemitismus. «Denn man kann ja eigentlich die lange Blutspur der zwölf Jahre Hitler verfolgen, und die kann man immer wieder sehen im Fernsehen. Und das müsste genügen als Lehrstunde.»

Er sei froh, dass er eine Welt um sich habe, die so sei, wie er sich das vorstelle: «in Ordnung». Er sei seit 53 Jahren mit seiner Frau verheiratet und sehr zufrieden dabei. «Man kann auch sagen, glücklich - während in Hollywood ja eine Ehe, wenn die zwei Monate zusammen ist, schon als stabil gilt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Armin Mueller-Stahl erhält «Goldene Henne» für Lebenswerk
Publikumspreis

Armin Mueller-Stahl erhält «Goldene Henne» für Lebenswerk

Von der DDR bis Hollywood: Der 95 Jahre alte Armin Mueller-Stahl erhält die «Goldene Henne». Welche Stationen seine lange Karriere prägten.

02.09.2026

«Geborener Schauspieler» - Hollywood würdigt Robert Duvall
Leute

«Geborener Schauspieler» - Hollywood würdigt Robert Duvall

Ob in der «Der Pate» oder «Apocalypse Now» - Robert Duvall war einer der großen Schauspieler Hollywoods. Nach seinem Tod mit 95 Jahren verbeugen ehemalige Wegbegleiter und weitere Stars sich vor ihm.

17.02.2026

Armin Mueller-Stahl: 5 Filme, mit denen er berühmt wurde
95. Geburtstag

Armin Mueller-Stahl: 5 Filme, mit denen er berühmt wurde

Armin Mueller-Stahl hat zahlreiche Rollen gespielt, in Kino- und Fernsehfilmen, aber auch in Serien. Einige seiner Werke sind besonders sehenswert. Eine Auswahl zum 95. Geburtstag des Stars.

17.12.2025

Armin Mueller-Stahl: «Wenn der Abpfiff kommt, dann kommt er»
95. Geburtstag

Armin Mueller-Stahl: «Wenn der Abpfiff kommt, dann kommt er»

Armin Mueller-Stahl spricht offen über seine Gelassenheit gegenüber dem Tod – und warum aktuelle Entwicklungen in Deutschland ihn dazu bringen, übers Auswandern nachzudenken.

10.12.2025

Schauspieler

Richy Müller: Hollywood kocht auch nur mit Wasser

Der 67-Jährige hat schon in Hollywood mit Vin Diesel vor der Kamera gestanden. Richtig beeindruckt hat ihn das aber nicht.

26.08.2023