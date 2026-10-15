Armin Mueller-Stahl hat beim Zeichnen «Flugmomente»

Rüsselsheim (dpa) - Armin Mueller-Stahl, künstlerisches Multitalent, hat beim Zeichnen das Gefühl zu fliegen. «Ja, da sind Flugmomente», sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Als Schauspieler sei man gefangen in den Texten und in der Inszenierung. «Die Zeichnerei gibt mir alle Freiheiten.»

Seine Kunst sei generell von seiner umfassenden Biografie geprägt. «Ich bin 95 Jahre alt und habe nun alles erlebt, was man leider erleben musste. Und ich durfte dabei auch überleben.» Da sei die Nazi-Zeit gewesen, der Krieg, die Flucht, das Abbrennen unserer Wohnung in Prenzlau. «Das sind alles Dinge, die in einem ruhen - und die habe ich versucht loszuwerden, mit Malen und Zeichnen.»

Mueller-Stahl machte als Schauspieler in der DDR und in der Bundesrepublik Karriere. Er drehte in Hollywood mit Ikonen wie Meryl Streep und Tom Hanks und wurde mit vielen Preisen geehrt. Er ist zudem Schriftsteller und musiziert. In den Opelvillen im hessischen Rüsselsheim ist ab dem 16. Oktober seine Ausstellung «Nacht und Tag auf der Erde» mit über 100 Werken zu sehen.

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Palisades-Feuer zerstörten sein Haus - und viele Bilder

Gemeinsam mit seiner Frau lebt Mueller-Stahl in Schleswig-Holstein. Sie hatten zudem ein Haus in Pacific Palisades bei Los Angeles, das aber bei den verheerenden Feuern Anfang 2025 abbrannte. Dabei seien zahlreiche seiner Kunstwerke zerstört worden, sagt er. Der Ort habe ihn sehr inspiriert. «Ich gucke auf den Pazifik während des Tages und auf das lichterflirrende Los Angeles während der Nacht. Also, es war unglaublich schön da - ein Jammer.»

Bei seiner Kunst habe er fast immer über das Leben gelernt, sagt Mueller-Stahl. Und manchmal denke er an das angebliche Zitat von Einstein: «Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.» Diese Dummheit begegne ihm leider jetzt mit einer Wiederkehr, sagte er mit Blick auf die AfD und das Erstarken des Antisemitismus. «Denn man kann ja eigentlich die lange Blutspur der zwölf Jahre Hitler verfolgen, und die kann man immer wieder sehen im Fernsehen. Und das müsste genügen als Lehrstunde.»