Artist Casselly fliegt als Kanonenkugel am Kasseler Himmel

Kassel (dpa/lhe) - «Es muss knallen in der Manege» - mit diesen Worten hat Star-Akrobat René Casselly sein neues Winterprogramm im Zirkus Flic Flac angekündigt. Wie um das zu unterstreichen, gab es am Mittag in Kassel bereits einen leisen Knall: Jenen der Kanone, die den Artisten in einem hohen Bogen in Richtung eines Trampolins schoss. Rund 25 Meter flog der durch diverse TV-Formate bekannte Casselly mit einem Vorwärts-Salto. Bei den Shows im Dezember und Januar will er noch weiterfliegen, wie er ankündigte.

Überwindung kostete ihn der Kanonen-Sprung, den er zuvor nach eigener Aussage erst einmal geübt hatte, nicht. «Mut braucht man dafür nicht, aber man muss ein bisschen bekloppt sein», sagte Casselly im Anschluss. Allerdings: Ein bisschen nervenaufreibend sei der Moment kurz vor dem Abschuss in der engen Stahlröhre aber schon.

Promi-Turner und -Tänzerinnen ebenfalls Teil der Show

Beäugt wurde die menschliche Kanonenkugel dabei von seinem Freund, Turn-Olympia-Sieger Fabian Hambüchen. Der sagte: «Mein Kindheitstraum war es, Stuntman zu werden». Als menschliche Kanonenkugel will er aber nicht herhalten. Beim Flic Flac im Winter plant der Ex-Athlet eine Schleuderbrett-Nummer mit Casselly. Bei ersten Trainings habe er sich aber eine Fersenprellung zugezogen.

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Als weitere Prominente sollen in der Manege die Fernsehtänzerinnen Kathrin Menzinger und Anastasia Maruster auftreten. Sie nahmen mit den beiden Männern jeweils an der RTL-Show «Let's Dance» teil.