Zirkus Flic Flac

Artist Casselly fliegt als Kanonenkugel am Kasseler Himmel

Der neue Direktor des Kasseler Zirkus Flic Flac - René Casselly - hat das Programm für den Winter bekannt gegeben. Neben einem Programmpunkt präsentiert er auch Star-Gäste.

Casselly flog rund 25 Meter. Foto: Swen Pförtner/dpa
Casselly flog rund 25 Meter.

Kassel (dpa/lhe) - «Es muss knallen in der Manege» - mit diesen Worten hat Star-Akrobat René Casselly sein neues Winterprogramm im Zirkus Flic Flac angekündigt. Wie um das zu unterstreichen, gab es am Mittag in Kassel bereits einen leisen Knall: Jenen der Kanone, die den Artisten in einem hohen Bogen in Richtung eines Trampolins schoss. Rund 25 Meter flog der durch diverse TV-Formate bekannte Casselly mit einem Vorwärts-Salto. Bei den Shows im Dezember und Januar will er noch weiterfliegen, wie er ankündigte.

Überwindung kostete ihn der Kanonen-Sprung, den er zuvor nach eigener Aussage erst einmal geübt hatte, nicht. «Mut braucht man dafür nicht, aber man muss ein bisschen bekloppt sein», sagte Casselly im Anschluss. Allerdings: Ein bisschen nervenaufreibend sei der Moment kurz vor dem Abschuss in der engen Stahlröhre aber schon.

Promi-Turner und -Tänzerinnen ebenfalls Teil der Show

Beäugt wurde die menschliche Kanonenkugel dabei von seinem Freund, Turn-Olympia-Sieger Fabian Hambüchen. Der sagte: «Mein Kindheitstraum war es, Stuntman zu werden». Als menschliche Kanonenkugel will er aber nicht herhalten. Beim Flic Flac im Winter plant der Ex-Athlet eine Schleuderbrett-Nummer mit Casselly. Bei ersten Trainings habe er sich aber eine Fersenprellung zugezogen.

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Als weitere Prominente sollen in der Manege die Fernsehtänzerinnen Kathrin Menzinger und Anastasia Maruster auftreten. Sie nahmen mit den beiden Männern jeweils an der RTL-Show «Let's Dance» teil. 

Artist Casselly ist ab diesem Winter Direktor der Kasseler sowie Bielefelder Flic Flac-Standorte. Für die Kassel-Termine unter dem Motto «Festival der Artisten», bei denen er auch selbst auftritt, wurde ein neues Zirkuszelt angeschafft und die Spielzeit um eine Woche verlängert. In Kassel sind vom 10. Dezember bis zum 10. Januar 69 Shows geplant. Es werden mehr als 80.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

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