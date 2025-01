Aschaffenburger OB: Bürger wie Familie, die zusammenhält

Aschaffenburg (dpa) - Die Anteilnahme der Bevölkerung nach der Bluttat in Aschaffenburg zeigt nach Worten von Oberbürgermeister Jürgen Herzing, dass die Stadtgesellschaft funktioniert. «Wir sind in Aschaffenburg zwar 70.000, aber wir sind am Ende des Tages dann doch wie eine Familie, die zusammenhält», sagte der SPD-Politiker dem «Main-Echo».