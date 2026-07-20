Aseko sieht Frankfurt als wichtigen Entwicklungsschritt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für Noel Aseko soll Eintracht Frankfurt möglichst das Sprungbrett auf die internationale Fußballbühne und in die DFB-Auswahl werden. «Jeder möchte irgendwann eines Tages für die A-Nationalmannschaft spielen. Ich denke, das sollte auch mein Ziel sein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde nein», sagte der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler.

Dass sich Aseko für die Hessen entschieden hat, bei denen er gerade einen Vertrag bis 2031 unterschrieb, hatte verschiedene Gründe. «Es war das Gesamtpaket. Ich hatte tolle Gespräche mit dem Verein und dem Trainer. Es hat mich einfach überzeugt, wie auch der klare Plan, den sie mit hier haben», sagte der gebürtige Berliner. Er habe bei der Eintracht das Gefühl auf viel Spielzeit und dass er sich hier gut weiterentwickeln könne.

Ein Typ wie Frankreichs Weltmeister N'Golo Kanté

Er selbst hat sich viel vorgenommen. Zunächst sei ihm die Integration enorm wichtig. Gut aufgenommen worden sei er bereits. «Dann ist es wichtig, dass jeder Einzelne sein Bestes auf dem Platz gibt und dass wir als Mannschaft auf und neben dem Platz zusammen funktionieren», sagte er.

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Besonders freut sich der 20-Jährige auf die Fans und das Stadion. «Ich habe gehört, dass es da richtig brennen kann», sagte Aseko. Er selbst will mit guten Leistungen und Leidenschaft dazu beitragen - am liebsten im zentralen Mittelfeld. «Ich bin N'Golo Kanté like. Ich bringe viel Intensität mit, bin mutig mit Ball, auch zweikampfstark gegen den Ball. Mein Pressing ist ordentlich», sagte Aseko. Natürlich könne er sich aber in allen Bereichen noch verbessern.