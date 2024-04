Asiatische Tigermücke breitet sich in Hessen aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Asiatische Tigermücke verbreitet sich mit dem Klimawandel zunehmend auch in Hessen. Das ursprünglich aus Südostasien stammende Insekt kann in bestimmten Fällen gefährliche Krankheitserreger wie Dengue- und Chikungunya-Virus übertragen. Jetzt im Frühling schlüpft die erste neue Generation des Jahres aus den Eiern. Landesgesundheitsministerin Diana Stolz ruft zum Kampf gegen das Insekt auf.

«Alle können in Hessen einen Beitrag dazu leisten, die Gesundheitsgefährdung durch die Asiatische Tigermücke gering zu halten», betont die Christdemokratin. In Gärten etwa sollten auch kleinste Wasseransammlungen als mögliche Brutstätte beseitigt oder abgedeckt werden. Zudem könnten Bürgerinnen und Bürger Fotos von entdeckten Tigermücken für die hessische Expertenbeobachtung an die Mailadresse klima@hlfgp.hessen.de schicken. Die Tierchen sind schwarz-weiß gemustert - viele heimische Mückenarten zeigen sich dagegen einfarbig grau bis bräunlich und sind meist etwas größer.