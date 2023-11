Mit eindringlichen Worten hat Dirk Reichle, wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), am Dienstag in Stockstadt am Rhein auf die Herausforderungen hingewiesen, vor denen die Städte und Gemeinden entlang des Flusses stehen. Nun wird die Umlage um 22 Prozent erhöht, mit der die rund 100 angeschlossenen Kommunen die Arbeit der KABS bezahlen.