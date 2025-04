Wie Kommunen die Asiatische Tigermücke stoppen sollen

Speyer/Kehl (dpa) - Zu Beginn der Saison haben die Stechmückenjäger vom Oberrhein mit Nachdruck zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke aufgerufen. «Den Kopf in den Sand stecken und nichts tun, wäre fatal, würde die Lebensqualität in den Kommunen enorm beeinträchtigen und das Gesundheitsrisiko deutlich erhöhen», appellierte die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer. Die tagaktive Tigermücke gilt als potenzieller Krankheitsüberträger und gilt im Stechverhalten als sehr aggressiv.