Justiz

Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten massiv angestiegen

Die Zahl der Asylbewerber ist 2025 deutlich zurückgegangen. Doch nach den hohen Zahlen an Flüchtlingen in den Vorjahren stöhnen die Verwaltungsgerichte im Land unter Zehntausenden Asylverfahren.

Die Zahl der Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten im Land ist im vergangenen Jahr massiv gestiegen. (Illustration) Foto: Uli Deck/dpa
Die Zahl der Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten im Land ist im vergangenen Jahr massiv gestiegen. (Illustration)

Mannheim (dpa/lsw) - Die Zahl der Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten im Südwesten sind im vergangenen Jahr massiv angestiegen. Insgesamt gingen mit 31.479 Fällen rund 82 Prozent mehr Fälle bei den Gerichten ein als im Vorjahr, wie der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim mitteilte. «Wir ächzen und stöhnen unter der Last der hohen Asyleingänge», sagte Malte Graßhof.

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Zwar wurden mit 20.417 Asylverfahren auch rund 33 Prozent mehr Fälle erledigt. Allerdings lagen somit am Ende des Jahres mit 20.957 Fällen auch mehr als doppelt so viele Fälle wie Ende 2024 noch zur Bearbeitung vor - das Plus lag bei rund 112 Prozent. Im Jahr 2025 ging es in rund einem Drittel der Asylverfahren um Menschen aus der Türkei, gefolgt von Afghanistan und Syrien. 

Beim BAMF liegen noch rund 83.000 offene Asylanträge

Mittelfristig sei davon auszugehen, dass weniger Asylverfahren eingehen würden, sagte Graßhof. Im Februar 2026 gab es laut VGH noch 82.706 offene Asylanträge beim Bundesamt für Migration. Zum Vergleich: Im Februar 2025 seien es noch 195.262 gewesen. Zudem gehe die Zahl der Asylanträge weiter deutlich zurück.

Die Verfahrenslänge bei den Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten im Südwesten konnte laut VGH aufgrund von zusätzlichen Richterstellen im Schnitt weiter verkürzt werden - auf 7,6 Monate in Hauptsacheverfahren, das war der zweitbeste Wert bundesweit nach Rheinland-Pfalz. Im Vorjahr waren es im Südwesten noch 7,9 Monate gewesen. 

Aufgrund der hohen Zahl an Fällen geht der VGH allerdings davon aus, dass sich die Verfahrensdauer wieder deutlich erhöhen wird. Ein Asylklageverfahren dauerte früheren Angaben nach im Jahr 2020 im Schnitt noch 28,2 Monate.

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