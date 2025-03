Massiver Anstieg von Asylverfahren bei Gerichten erwartet

Wegen neuer Lage in Damaskus

Wegen neuer Lage in Damaskus

Bundesamt stoppt Entscheidungen über Asylanträge von Syrern

Noch ist unklar, ob Syrien für seine Bürger nach dem Umsturz in Damaskus sicherer wird oder ob vielleicht das Gegenteil eintritt - so wie damals in Libyen. Beim Bamf wartet man daher jetzt ab.