Attacke auf Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern und Steinen

Obertshausen (dpa/lhe) - Eine Gruppe von etwa 50 Menschen hat in der Silvesternacht in Obertshausen (Kreis Offenbach) Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen und Streifenwagen mit Steinen beworfen. Vor den Attacken hätten die Täter die Verglasung zweier Bushaltestellen in der Nähe eines Verbrauchermarktes beschädigt und eine Kette von Einkaufswagen auf die Fahrbahn gestellt, berichtete die Polizei in Offenbach.