Angriff

Attacke auf Ticketkontrolleure: Angreifer noch auf Flucht

Mitten am Tag werden zwei Kontrolleure brutal attackiert. Ein Video soll den Angriff zeigen. Der Fall weckt Erinnerungen an eine noch folgenschwerere Tat.

Die beiden Angreifer flüchteten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die beiden Angreifer flüchteten. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach einem Angriff auf zwei Fahrkartenkontrolleure am helllichten Tag sind zwei Männer in Pforzheim laut Polizei weiter unerkannt auf der Flucht. Es sei noch niemand festgenommen worden, sagte ein Sprecher. Die Männer hatten die Kontrolleure mit Pfefferspray angegriffen und niedergeschlagen. Die Ticketprüfer wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Angriff soll sich bereits am Freitagmittag ereignet haben. Ein Fahrgast soll die Attacke in einem Video festgehalten haben, das im Internet kursiert. 

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So soll es abgelaufen sein

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wollten insgesamt drei Ticketprüfer vor dem Angriff in einen Bus steigen. Vermutlich, um einer Kontrolle zu entgehen, rannten daraufhin zwei Fahrgäste aus dem Fahrzeug und stießen das vor den Türen stehende Kontrollpersonal zu Boden. 

Im weiteren Verlauf gelang es einem der Prüfer demnach, einen Flüchtenden am Bein festzuhalten. Um sich loszureißen, habe dieser dem Kontrolleur ins Gesicht geschlagen. Außerdem habe einer der Unbekannten mehrfach Pfefferspray in Richtung der Fahrkartenkontrolleure gesprüht, hieß es. Die beiden Angreifer flüchteten. 

An diese Tat erinnert der Angriff 

Die Sicherheit von Zugbegleitern steht nach einem tödlichen Angriff in einem Regionalzug im Februar verstärkt im Fokus. In Rheinland-Pfalz war damals ein 36 Jahre alter Zugbegleiter von einem Fahrgast bei einer Ticketkontrolle mit Faustschlägen gegen den Kopf so schwer verletzt worden, dass er später starb. Die Tat löste bundesweit Entsetzen und eine Debatte über die Sicherheit von Personal im öffentlichen Nahverkehr aus.

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