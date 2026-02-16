Kriminalität

Attacke auf Zug mit Fürth-Fans - 90 vermummte Täter

Etliche Greuther-Fürth-Fans sind auf dem Weg zu einem Fußballspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Als der Zug an einem Bahnhof hält, stürmen plötzlich Dutzende Täter los und attackieren die Bahn.

Die Bundespolizei rückte gemeinsam mit der Landespolizei aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Bundespolizei rückte gemeinsam mit der Landespolizei aus. (Symbolbild)

Schefflenz (dpa) - Auf dem Weg zum Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen die SpVgg Greuther Fürth ist ein Zug mit Fürther Fans von etwa 90 Tätern in Baden-Württemberg attackiert worden. Die rund 190 Fans seien in einer S-Bahn an einem Bahnhof bei Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis) gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Das hätten die Täter genutzt: Vermummt hätten sie die Bahn attackiert. Unter anderem hätten sie dabei Pyrotechnik geworfen.

Verletzt wurde niemand, hieß es, jedoch wurde die S-Bahn beschädigt. Für die Fußballfans ging es noch bis zum Zielort weiter, dann wurde der Zug außer Betrieb genommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Täter flüchteten, bevor die Beamten ankamen. Nun wird unter anderem wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch sowie der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga ging für den 1. FC Kaiserslautern mit einem knappen Sieg zu Ende. Die Mannschaft bezwang den Tabellenletzten mit einem 1:0 (1:0).

