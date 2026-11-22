Attacken auf Blitzeranlagen keine Einzelfälle mehr
Blitzer werden demoliert, beschmiert oder sogar angezündet – oft bleiben die Täter unbekannt. Wie Städte ihre Anlagen schützen und welche Schäden entstehen.
Karlsruhe (dpa) - Demolierte, überklebte oder beschmierte Blitzeranlagen - das ist längst kein Einzelfall mehr. Die Täter werden selten gefasst, die Motive sind unklar. Auch Brandanschläge auf Blitzer gab es schon im Südwesten. So wurde im August in Pforzheim ein brennender Autoreifen vor das Messgerät einer halbstationären Anlage gelegt. An dem Anhänger entstand nach Worten einer Stadtsprecherin Totalschaden; die Kosten für Ersatz dürften sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Eine Radarfalle in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde mit Brandbeschleuniger übergossen - rund 80.000 Euro Schaden.
Blitzeranlagen vielfach mit Alarmsystemen ausgestattet
Weitere Kommunen berichten von Beschädigungen und Schmierereien wie Graffiti, gezielten Farbattacken oder eingeschlagenen Scheiben an Blitzersäulen. Für deren Reparatur gab etwa die Landeshauptstadt Stuttgart eigenen Angaben zufolge mehrere tausend Euro aus.
Längst sind die Anlagen vielfach auch geschützt. «Fast alle stationären und alle semistationären Anlagen sind mit Alarmanlagen versehen, deren Alarmmeldungen direkt an den Polizeivollzugsdienst weitergeleitet werden», heißt es aus Stuttgart. In Mannheim sind die Anlagen auch mit einem Feuerlöschsystem versehen und online mit der Verwaltung verbunden.