Nächtliche Attacke

Unbekannte zünden Blitzer-Anhänger an

Auf der A671 bei Bischofsheim wird ein mobiler Blitzer-Anhänger durch Brandstiftung beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Die Täter sind bislang unbekannt. (Symbolbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Die Täter sind bislang unbekannt. (Symbolbild)

Bischofsheim (dpa/lrs) - Unbekannte haben auf der Autobahn 671 am Mainspitzdreieck bei Bischofsheim einen mobilen Blitzer-Anhänger der Polizei angezündet und beschädigt. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, schütteten der oder die Täter in der Nacht zum Freitag eine brennbare Flüssigkeit in den Innenraum des sogenannten Enforcement Trailers und setzten ihn in Flammen. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die mobile Anlage stand zwischen dem Mainspitzdreieck und der Anschlussstelle Gustavsburg.

Angriffe auf Geschwindigkeitsmessanlagen kommen immer wieder vor. Erst am Donnerstag war aus Mittelfranken ein ähnlicher Fall bekanntgeworden, dort wurde ein Blitzer-Anhänger auf einem Parkplatz an der B2 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen angezündet. In Hessen setzt die Polizei solche Anhänger seit Jahren zur Verkehrsüberwachung ein.

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