Mobile Radarfalle

Unbekannte zünden Blitzer an – 80.000 Euro Schaden

Frühmorgens wird eine Polizeistreife auf einen brennenden Blitzer aufmerksam – der Schaden ist hoch. Wie die noch unbekannten Täter vorgegangen sind.

Der Blitzer wurde mit Brandbeschleuniger übergossen. (Symbolbild) Foto: Daniel Löb/dpa
Der Blitzer wurde mit Brandbeschleuniger übergossen. (Symbolbild)

Bad Krozingen (dpa/lsw) - Bislang unbekannte Täter haben in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Blitzer in Brand gesetzt. Dabei sei ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Radarfalle sei mit einem Brandbeschleuniger übergossen worden, hieß es. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife habe den Brand am frühen Sonntagmorgen bemerkt. 

Bei dem Blitzer handelte es sich um eine mobile Radarfalle, die an einer Landstraße am Ortsrand der Stadt aufgestellt war. Ob es sich um eine spontane Aktion oder eine geplante Tat handelte, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
28.000 Euro Bußgeld an einziger Radarfalle
Verkehr

28.000 Euro Bußgeld an einziger Radarfalle

Und ewig grüßt die Radarfalle: Monatelang wurde ein italienischer Autofahrer an ein und derselben Stelle geblitzt. Die Rechnung ist saftig.

04.06.2025

Unbekannte sprengen Blitzer – 20.000 Euro Schaden
Engen

Unbekannte sprengen Blitzer – 20.000 Euro Schaden

Ein Blitzer wird durch eine Explosion zerstört. Es entsteht ein gewaltiger Schaden.

24.04.2025

Weinheimer Fake-Blitzer bei RTL
TV-Sender in Weinheim

Weinheimer Fake-Blitzer bei RTL

Es ist keine neue Radarfalle in Weinheim, lediglich ein angemalter Baumstumpf. Dieser Scherz ruft jetzt ein Kamerateam von RTL auf den Plan.

19.03.2025

Unbekannte zünden Hochsitz in Wald-Michelbach an
Feuerwehr

Unbekannte zünden Hochsitz in Wald-Michelbach an

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag in Wald-Michelbach einen Hochsitz angezündet.

12.02.2024

Albbruck

Brandstiftung an Blitzer: 160.000 Euro Schaden

26.05.2023