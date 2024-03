Autofahrerin prallt gegen Blitzer: Hoher Sachschaden

Fuldatal (dpa/lhe) - Eine 22-jährige Frau ist mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 3 bei Fuldatal gegen einen Blitzer geprallt und hat dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Die junge Frau sei aus bislang unbekannten Gründen am Sonntag mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen den dort fest installierten Blitzer gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Zusätzlich soll ein Verkehrsschild beschädigt worden sein. Laut Angaben eines Polizeisprechers blieb die 22-Jährige unverletzt, sie wurde dennoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An der Blitzeranlage entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 70.000 Euro. Der Schaden an dem abgeschleppten Auto soll etwa 20.000 Euro betragen.