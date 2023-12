Betrunkener fährt gegen Baum: Schwer verletzt, hoher Schaden

Eschborn (dpa/lhe) - Ein Betrunkener ist in Eschborn mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge kam der 36-Jährige am frühen Sonntagmorgen in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall wurden auch zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert, wie es hieß. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt - und daher eine Blutprobe angeordnet.