Auch in der Großstadt: Biber breitet sich in Hessen aus

Darmstadt/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Main hat der Biber schon länger ein Zuhause gefunden - nun hat das Nagetier wohl die Parkanlage am Licht- und Luftbad Niederrad in Frankfurt für sich entdeckt. Entsprechende Meldungen über Bissspuren an Bäumen seien bereits eingegangen, berichtete Dieter Sattler vom städtischen Grünflächenamt.

Bestätigen kann Sattler die Biber-Sichtung zwar noch nicht, es würde ihn aber nicht wundern, wenn sich ein Tier am Flussufer in Frankfurt herumtreibt. «Es gibt am Main in verschiedenen Bereichen Ansiedlungen von Bibern», sagte der Experte.

Wie das Regierungspräsidium Darmstadt auf Anfrage mitteilte, breitet sich der Biber in vielen hessischen Gewässern aus. Regelmäßig werden neue Vorkommen entdeckt. Vor allem in Südhessen habe er sich angesiedelt, das Vorkommen wird auf rund 300 Familienverbände mit insgesamt etwa 1000 Tieren geschätzt. Wie viele davon am Main leben, kann das Präsidium derzeit nicht beziffern.

Laut Sattler fühlen sich die Nagetiere an Orten wohl, an denen Weichhölzer wie Pappeln oder Weiden wachsen. Diese Bäume fällt der Biber während der Wintermonate, um an die jungen Triebe und die Rinde zu gelangen. Müssen angebissene Bäume beseitigt oder gefällt werden, greifen die zuständigen Ämter ein.

So soll vermieden werden, dass zum Beispiel die Schifffahrt durch Treibholz gefährdet wird. Sattler empfiehlt, den Baum erst einmal liegen zu lassen, damit der Biber daran knabbern könne. «Sonst fällt er einfach einen neuen Baum.»