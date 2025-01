Auch Pistorius verweist auf Prinzip unverletzlicher Grenzen

Marburg (dpa) - Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat mit Kritik auf die jüngsten Äußerungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump zu Grönland reagiert. «Also Entschuldigung, wo leben wir eigentlich?», sagte Pistorius am Mittwochabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Marburg. Das Völkerrechtsprinzip, dass Grenzen nicht angetastet werden dürften einseitig, «nur weil man es kann», gelte für alle. «Das gilt nicht nur für Autokraten wie Putin, das gilt doch wohl erst recht für den Führer der freien Welt, so wie man den amerikanischen Präsidenten jahrzehntelang zurecht genannt hat», sagte Pistorius.