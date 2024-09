Auf Gehweg gestorben - Polizei schließt Verbrechen nicht aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Fall eines in Frankfurt schwer verletzt auf der Straße entdeckten und später gestorbenen Mannes schließen die Ermittler ein Verbrechen nicht aus. Der 43-Jährige war am Freitagabend von Passanten auf einem Gehweg im Frankfurter Ostend gefunden worden. Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen, wie die Polizei mitteilte. Zur Art der Verletzungen machten die Ermittler keine näheren Angaben. Sie hofften nun auf Hinweise von Zeugen, um in dem Fall voranzukommen.