Auf Sonne folgt Regen in Hessen
Ein neues Tiefdruckgebiet sorgt für einen Wetterumschwung. Es wird kälter und regnerisch. Ab wann die Sonne dennoch wieder herauskommen könnte.
Offenbach (dpa/lhe) - Wolken, Wind und Regen statt Sonne: In Hessen ist es im Tagesverlauf vorerst vorbei mit sonnigem Frühlingswetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen ab mittags vor allem im Westen und Norden des Landes Schauer und Gewitter auf. Dabei kann es vereinzelt auch stürmisch werden. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad. In der Nacht kühlt es auf 4 bis 7 Grad ab.
Auch am Mittwoch wird in ganz Hessen Regen erwartet, der zum Abend hin abnimmt. Tagsüber liegen die Temperaturen bei 12 bis 15 Grad, nachts bei 1 bis 5 Grad. Am Donnerstag kann dann laut DWD neben vielen Wolken und vereinzelten Regenschauern auch die Sonne wieder zum Vorschein kommen.